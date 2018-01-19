МИД сообщил об отказе России присоединяться к договору о запрете ядерного оружия

Глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сообщается на сайте министерства.

«Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО», — говорится в заявлении Лаврова.

По мнению российского МИД, в договоре «игнорируется необходимость учёта всех факторов, влияющих сегодня на стратегическую стабильность», кроме того, соглашение «провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения». При этом министерство отмечает, что Россия разделяет «задачу построения безъядерного мира».

«Однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО», — говорится в заключении организации.

Ранее о возможном отказе в ратификации договора заявлял директор департамента МИД по вопросам нераспространения Михаил Ульянов, по словам которого, соглашение не отвечает интересам национальной безопасности и может негативно отразиться на внешнеполитической ситуации.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в Нью-Йорке в июле 2017 года по итогам переговоров, в которых ядерные державы — в том числе Россия, США, Китай, Франция и Великобритания — участие не принимали. Принявшие документ страны обещают «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать и не применять ядерное оружие, а также не размещать подобные вооружения, принадлежащие другим странам, на своей территории.