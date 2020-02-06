МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе в сирийском Идлибе погибли российские и турецкие военные специалисты в результате атак террористов, сообщили в Министерстве иностранных дел России. Число погибших россиян в министерстве не назвали.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников.

Ранее издание Baza сообщало, что 1 февраля в окрестностях Латакии погибли офицеры Центра специального назначения ФСБ Дмитрий Минов, Булат Ахматьянов, Всеволод Трофимов и Руслан Гимадиев: по информации издания, российские офицеры попали в засаду. Они должны были обеспечивать безопасность встречи руководителей Сирии и Турции, которая должна была пройти в районе города Касаб.