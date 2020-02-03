Baza сообщила о гибели четырёх бойцов спецназа ФСБ в Сирии

Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою на северо-западной окраине сирийского города Алеппо, сообщает издание Baza.

«По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже — застреленными», — рассказал источник издания.

Об обстоятельствах их смерти достоверных сведений нет, однако известно, что все погибшие были офицерами, которые служили в управлениях «С» и «К». По предварительным данным, их тела находятся в руках террористов.