МИД: Россия получала заявление о вводе войск с подписью Януковича

Россия в 2014 году получила от бывшего президента Украины Виктора Януковича подписанное заявление с просьбой ввести войска для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что заявление было оформлено не в виде письма, но заметила, что сам Янукович «никогда не отрицал, что его подписывал».

Захарова также подтвердила, что 3 марта 2014 года постпред России в ООН Виталий Чуркин был уполномочен продемонстрировать заявление Януковича на заседании Совета Безопасности.

«Чуркин был уполномочен его процитировать в Совете безопасности ООН, о чём открыто заявил. Также заявление было распространено в качестве документа СБ — обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом — это вопрос внутреннего согласования», — объяснила Мария Захарова.

Ранее, 16 марта 2017 года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не получал от Януковича писем с просьбой о вводе войск.

«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», — сообщил Песков.

При этом в 2014 году сам Путин говорил, что украинский президент обращался к нему с такой просьбой.

В феврале 2017 года экс-президент Виктор Янукович заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска в страну. Он также отметил, что не отправлял письмо об этом президенту России Владимиру Путину.

«Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить и сделать это в рамках своих полномочий», — сказал экс-президент.

Генпрокуратура также заявила, что Россия отрицает официальный запрос Януковича на ввод российских войск в Украину.

Вопрос о документе с просьбой ввести войска обсуждается в связи с тем, что в Украине он лёг в основу дела о госизмене против Януковича, которое в марте передали в киевский суд.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вести»