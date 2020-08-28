МИД Германии пригрозил России санкциями из-за отравления Алексея Навального

Министерство иностранных дел Германии заявило о готовности ввести ввести дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что за отравлением оппозиционного политика Алексея Навального стоят российские власти.

Как пишет Reuters со ссылкой на главу ведомства Хейко Мааса, немецкая сторона будет действовать так же, как в случае с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который в августе 2019 года был застрелен в Берлине. В убийстве обвинили выходца из России, после этого ФРГ выслала из страны двух российских дипломатов — предположительно, агентов внешней разведки Минобороны РФ.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что врачи берлинской клиники Charite, где проходит лечение Навальный, негласно обратились за помощью к Бундесверу — Вооружённым силам ФРГ. Они попросили провести исследование в их токсикологической лаборатории, поскольку подозревают, что Навального отравили веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок». Помимо этого, медики обратились к специалистам британской лаборатории Портон-Даун, участвовавшей в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, совершённого в 2018 году.

Как пишет «Медуза», 28 августа клиника Charite официально сообщила, что Алексей Навальный по-прежнему находится в медицинской коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У политика постепенно исчезают симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы, выявленные ранее. Состояние оппозиционера оценивается как стабильно тяжёлое, непосредственной опасности для жизни нет.