Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7. Это грозит российским банкам

Российским банкам придётся заняться обновлением операционных систем (ОС) на компьютерах, где используется Windows 7, из-за прекращения технической поддержки операционной системы, пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что речь идёт о нарушении ГОСТов и требований Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В частности, в положении ФСТЭК № 55 оговорено, что действие сертификата на программное обеспечение (ПО) приостанавливается в случае прекращения техподдержки. По данным консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, в настоящее время в банковском секторе около 20% компьютеров используют Windows 7. Лукацкий отметил, что в 2015 году, когда Microsoft прекратила поддержку Windows Server 2003, ФСТЭК выпустила письмо о продлении выданных сертификатов на ПО до 2017 года. Это дало банкам возможность плавно провести обновление. Он пояснил, что пока подобного письма нет и банкам остаётся только надеяться, что оно появится в ближайшее время. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время регуляторы могут привлечь любой банк за отсутствие обновлений ОС.

Управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарской уточнил, что на их обновление может потребоваться до 15 миллиардов рублей. Согласно расчётам, стоимость обновления каждого компьютера обойдётся в тысячу долларов с учётом скидки за объём.

В разговоре с «Коммерсантом» представители банков отметили, что у них есть соглашение о платной технической поддержке. Источник издания в Microsoft подчеркнул, что это соглашение не является альтернативой, а лишь временной мерой. Архитектор технологического центра компании Иван Будылин также заявил, что использование ОС без обновлений безопасности ведёт к появлению риска потери данных.

Microsoft объявила о прекращении техподдержки Windows 7 14 января. В компании уточнили, что организации и частные предприниматели смогут доплатить за выпуск обновлений безопасности до 2023 года — для этого нужно обратиться в фирму с корпоративного аккаунта. За 25 лицензий нужно будет доплатить 1,5 тысячи долларов.