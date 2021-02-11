МФЦ Свердловской области могут начать выдавать шенгенские визы в 2021 году 

На площадках МФЦ Свердловской области появятся визовые центры уже в 2021 году. Об этом во время пресс-конференции в Доме журналистов рассказала директор Многофункционального центра региона Анастасия Девятых, сообщает «Областная газета».

Сейчас шенгенскую визу, которая необходима для въезда в страны Евросоюза, свердловчане могут получить, либо обратившись в Единый визовый центр в Екатеринбурге, либо напрямую в консульствах.

«Для получения “шенгена” человеку нужно будет обратиться с необходимым пакетом документов к нам, и у нас же он получит визу. С остальными визами пока есть сложности, но мы будем прорабатывать этот вопрос», — рассказала Анастасия Девятых.

Она также напомнила, что в МФЦ уральцы могут получить загранпаспорт. В дальнейшем учреждения хотят оборудовать криптокабинами для сбора биометрических данных, с помощью которых можно получить биометрический паспорт. Пока базе МФЦ функционируют две такие криптокабины.