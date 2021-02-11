Общество

МФЦ Свердловской области могут начать выдавать шенгенские визы в 2021 году 

11.02.2021 13:52
МФЦ Свердловской области могут начать выдавать шенгенские визы в 2021 году 

На площадках МФЦ Свердловской области появятся визовые центры уже в 2021 году. Об этом во время пресс-конференции в Доме журналистов рассказала директор Многофункционального центра региона Анастасия Девятых, сообщает «Областная газета». 

Сейчас шенгенскую визу, которая необходима для въезда в страны Евросоюза, свердловчане могут получить, либо обратившись в Единый визовый центр в Екатеринбурге, либо напрямую в консульствах. 

«Для получения “шенгена” человеку нужно будет обратиться с необходимым пакетом документов к нам, и у нас же он получит визу. С остальными визами пока есть сложности, но мы будем прорабатывать этот вопрос», — рассказала Анастасия Девятых. 

Она также напомнила, что в МФЦ уральцы могут получить загранпаспорт. В дальнейшем учреждения хотят оборудовать криптокабинами для сбора биометрических данных, с помощью которых можно получить биометрический паспорт. Пока базе МФЦ функционируют две такие криптокабины.

«Проект пока тяжело идёт. Но если всё сложится, то будет действительно очень удобно, когда человек в одном месте сможет получить биометрический загранпаспорт и тут же подать заявление на визу», — говорит директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Фото: 
паблик «Центр "Мои Документы" Свердловской области» во «ВКонтакте» 
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