Международный форум «Армия-2021» пройдёт в Екатеринбурге в конце августа

На полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге в четвёртый раз пройдёт Военно-технический форум «Армия-2021». В 2016 году форум заменил тагильскую выставку вооружений Russia Arms Expo, которая была отменена главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в 2017 году.

В столице Урала военно-технический форум пройдёт с 26 по 28 августа. В эти дни зрители смогут посмотреть реконструкцию крупнейших сражений Великой Отечественной войны: Ясско-Кишинёвской и Смоленской операций, Курской битвы.

«Мероприятия состоятся на полигоне "Рощинский" в Самарской области, военном аэродроме Толмачёво в Новосибирской области и полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге. В рамках форума посетителям будут продемонстрированы современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировка военнослужащих видов и родов войск ВС РФ», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Полигон «Свердловский» находится в юго-западной части Екатеринбурга. Добраться до него можно как на автомобиле, так и на специальных автобусах, курсирующих от КПП 32-го военного городка на улице Симферопольской, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечного, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71.