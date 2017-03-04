Международный суд ООН начал слушания по иску Киева против Москвы

Международный Суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Трансляция заседания ведётся на официальном сайте. Украинские власти обвиняют Москву в причастности к крушению пассажирского Boeing в Донбассе, обстрелам гражданского населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Украина требует обязать Россию прекратить поддержку самопровозглашённых республик Донбасса, «которые вовлечены в акты терроризма». Помимо этого, Киев требует выплатить компенсацию за сбитый самолёт рейса MH17.

По мнению официального Киева, Россия должна понести ответственность за «систематическую дискриминацию и жестокое обращение с представителями крымско-татарской и украинских общин; проведение незаконного референдума в атмосфере насилия и запугивания; запрет Меджлиса и преследование его лидеров; поддержку и прямое участие в кампании по исчезновению (похищению) и убийству крымских татар; запугивание крымских татар с помощью обысков и задержаний; препятствование крымско-татарским и украинским СМИ; угнетение образования на крымско-татарском и украинском языках, а также запрет собраний представителей этих общин».

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге 16 января. Заседания пройдут с 6 по 9 марта, Киев представит свою позицию 6 и 8 марта, Москва – 7 и 9 марта. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, россиян представляет директор правового департамента дипломатического ведомства РФ Роман Колодкин.

Агентство новостей «Между строк»