Международные соревнования среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле пройдут со зрителями

Нижний Тагил первым в мире проведёт международные соревнования среди летающих лыжников со зрителями. С 12 по 14 марта на трамплинном комплексе «Аист» на горе Долгой пройдёт финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, а с 20 по 21 марта — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Трибуны будут заполнены на 50%, сообщают организаторы соревнований.
Тагильский трамплинный комплекс вмещает 2 тысячи зрителей. Из-за коронавирусных ограничений трибуны будут заполнены наполовину. Все потоки болельщиков будут разделены, а зрители не смогут подойти к спортсменам близко.
На следующей неделе стартует продажа билетов на соревнования. Планируется, что купить их можно будет на онлайн-площадках, в городских газетных киосках, а также в кассах спорткомплекса в день проведения соревнований.
«Весь текущий спортивный зимний сезон 2020/2021 лыжные соревнования проводились без зрителей. Нижний Тагил станет первым местом, где Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт с болельщиками на трибунах», — рассказал ИА «Все новости» пресс-секретарь международных соревнований на комплексе трамплинов «Аист» Андрей Каща.