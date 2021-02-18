Международные соревнования среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле пройдут со зрителями

Нижний Тагил первым в мире проведёт международные соревнования среди летающих лыжников со зрителями. С 12 по 14 марта на трамплинном комплексе «Аист» на горе Долгой пройдёт финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, а с 20 по 21 марта — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Трибуны будут заполнены на 50%, сообщают организаторы соревнований.

Тагильский трамплинный комплекс вмещает 2 тысячи зрителей. Из-за коронавирусных ограничений трибуны будут заполнены наполовину. Все потоки болельщиков будут разделены, а зрители не смогут подойти к спортсменам близко.

На следующей неделе стартует продажа билетов на соревнования. Планируется, что купить их можно будет на онлайн-площадках, в городских газетных киосках, а также в кассах спорткомплекса в день проведения соревнований.