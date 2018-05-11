Международное рейтинговое агентство Fitch оценило возможность дефолта Свердловской области

Рейтинги дефолта Свердловской области в иностранной и национальной валюте сохранились на уровне «BB+» со стабильным» прогнозом. Рейтинг приоритетного необеспеченного долга региона, находящегося в обращении на внутреннем рынке, также подтверждён на уровне «BB+». Об этом АН «Между строк» сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. В ведомстве отметили, что рейтинг был повышен Fitch Ratings до данного уровня в 2016 году и подтверждён в 2017 году. По мнению министра экономики и территориального развития Александра Ковальчика, он помогает искать для региона новых инвесторов.

Агентство Fitch считает, что на ближайшее время область сохранит умеренный прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность) и приемлемые операционные показатели с операционным балансом, достаточным для покрытия процентных платежей. Также Fitch ожидает, что Свердловская область продолжит иметь приемлемый доступ на рынок капитала для рефинансирования долга с наступающими сроками. Она будет покрывать свои потребности в рефинансировании за счёт банковских кредитов и новых выпусков облигаций.

По оценкам аналитиков, регион будет иметь дефицит бюджета на уровне около 2% от всех доходов в 2018-2020 годы после успешного сокращения дефицита в 2016 и 2017 году до 3,1% и 1,6% соответственно. Это означает заметное улучшение ситуации в сравнении с высоким уровнем дефицита (12,8%) в 2013-2015 годы, пишет РБК. В то же время эксперты указывают, что гибкость региона в плане расходов является ограниченной. Возможность сокращать капитальные расходы практически исчерпана: их доля приближается к уровню в 10% от всех расходов.

Эксперты отмечают в регионе развитую промышленную экономику с уклоном в сторону металлургического и машиностроительного секторов. По прогнозам Fitch Ratings, в этом году рост российской экономики составит 2%, что отразится на развитии и экономики региона. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает, что регион войдёт в число лидирующих территорий России по показателям социально-экономического развития.