АН «Между строк» запускает онлайн-репортаж с празднования 300-летия Нижнего Тагила

Нижний Тагил продолжает праздновать своё 300-летие. Сегодня, 13 августа, в городе сразу на нескольких площадках пройдут спортивные соревнования, шоу-программы, концерты, в том числе группы «На-На», а в 23:30 тагильчан ждёт фестиваль фейерверков на набережной Тагильского пруда. Где и во сколько начнутся самые интересные события, можно узнать из нашего гида.

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