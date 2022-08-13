Общество

АН «Между строк» запускает онлайн-репортаж с празднования 300-летия Нижнего Тагила

13.08.2022 14:04
АН «Между строк» запускает онлайн-репортаж с празднования 300-летия Нижнего Тагила

Нижний Тагил продолжает праздновать своё 300-летие. Сегодня, 13 августа, в городе сразу на нескольких площадках пройдут спортивные соревнования, шоу-программы, концерты, в том числе группы «На-На», а в 23:30 тагильчан ждёт фестиваль фейерверков на набережной Тагильского пруда. Где и во сколько начнутся самые интересные события, можно узнать из нашего гида.   

С 15:00 журналисты АН «Между строк» будут работать практически на всех площадках. Следите за нашими страницами в ВК, Одноклассники и Telegaram, чтобы ничего не пропустить.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила / Илья Колесов
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