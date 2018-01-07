АН «Между строк» вернуло звание самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемости свердловских СМИ за третий квартал 2017 года. Агентство новостей «Между строк» заняло шестую строчку в топ-25 интернет-порталов, газет и телеканалов, на новости которых чаще всего ссылались региональные и федеральные средства массовой информации.

В первой пятёрке рейтинга оказались порталы Ura.ru, Znak.com, 66.ru, E1.ru, а также агентство «Уралинформбюро».

Среди тагильских СМИ в топ-25 присутствует также городской портал Tagilcity.ru, опустившийся за три месяца на четыре позиции рейтинга. Напомним, в августе прошлого года мэрия Нижнего Тагила разыграла контракт на информационное сопровождение своей деятельности за 1,5 млн рублей, условия которого (в т. ч. позиция в рейтинге «Медиалогии») заранее обеспечивали победу в конкурсе Tagilcity.ru, который в итоге и был признан победителем.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, включающей порядка 43,3 тысячи наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчёте рейтингов не учитывается взаимная перекрёстная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Алгоритм выявляет такие устойчивые пары СМИ и исключает их из общего результата.