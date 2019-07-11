Общество

АН «Между строк» стало самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам II квартала 2019 года

11.07.2019 11:51
АН «Между строк» стало самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам II квартала 2019 года

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых свердловских СМИ за II квартал 2019 года. Агентство новостей «Между строк» заняло шестое место в списке 25 изданий, на новости которых чаще других ссылаются коллеги из региональных и федеральных средств массовой информации. Выше только федеральные гиганты Ura.ru и Znak.com, а также крупнейшие порталы Екатеринбурга Е1.ru и 66.ru и информагентство Европейско-Азиатские новости. Кроме нашего агентства, Нижний Тагил в рейтинге представлен только проектом федерального медиахолдинга 1st M1 Media Invest TagilCity.ru (7-е место).

Отметим, что во II квартале 2018 года АН «Между строк» занимало 7-е место в рейтинге, а по итогам года поднялось на 6-ю строчку, став самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила.

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