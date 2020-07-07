АН «Между строк» снова уходит на самоизоляцию

С 7 июля агентство новостей «Между строк» снова уходит на самоизоляцию. У одного из сотрудников агентства обнаружен COVID-19, поэтому мы приняли решение ограничить количество контактов, отменить выезды и перенести встречи в онлайн.

Уважаемые читатели! Призываем вас внимательно отнестись к любым симптомам заболевания, вызывать врача при первых проявлениях и продолжать носить маски! Пусть вас не вводит в заблуждение российская статистика, которая идёт на спад. В Свердловской области количество заболевших продолжает оставаться высоким, от коронавируса и сопутствующих осложнений погиб уже 131 человек. Берегите себя и близких!