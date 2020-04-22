Металлургия вошла в топ-10 отраслей Свердловской области по количеству открытых вакансий. ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле продолжает набор сотрудников

По данным статистики hh.ru, сфера производства оказалась на втором месте в рейтинге наиболее востребованных профессий в Свердловской области, уступив лидерство лишь продажам. Металлургия и металлообработка вошли в топ-10 отраслей региона по числу открытых вакансий. Количество свободных рабочих мест за три месяца 2020 года увеличилось на 32,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во время пресс-конференции заявила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Там же директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко рассказала о том, что желающих работать на производственной сфере в этом году стало меньше на 1%.

«На предприятиях ЕВРАЗа продолжается подбор персонала. Единственное, хочется отметить, что текучесть на наших предприятиях уменьшилась примерно на 1,1%. Про поток кандидатов хочу отметить, что в Качканаре он резко снизился, а в Нижнем Тагиле пока не наблюдается резкого снижения кандидатов, люди продолжают обращаться. Конечно, в большей части мы ориентируем кандидатов на подачу резюме через портал, но если люди приходят на трудоустройство лично, мы им выдаём средства защиты — маску», — рассказала Юлия Ефименко.

Директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона Урал Сергей Селькин также добавил, что, несмотря на карантинные меры, предприятия продолжают работать в прежнем режиме, не снижая объёмы производства.

Сегодня на предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК трудится порядка 20 тысяч человек, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, ЕВРАЗ начал обрабатывать транспорт и помещения с помощью ранцевых распылителей, а также использовать в столовой одноразовую посуду.