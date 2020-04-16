В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ начал обрабатывать транспорт и помещения с помощью ранцевых распылителей

Компания ЕВРАЗ на свои предприятия дивизиона «Урал» — НТМК и КГОК — приобрела специальное оборудование для санитарной обработки транспорта, рабочих мест, производственных помещений, душевых и остановочных комплексов. Для дезинфекции на предприятиях начали использовать ранцевые распылители и бактерицидные рециркуляторы.

Как рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа, ёмкость ранцевого распылителя — 16 литров. Их используют для обработки бытовых корпусов, лестничных маршей на производственных площадках, комнат для выдачи наряд-заданий и рабочих мест. Ранцевыми распылителями обрабатывают также и территорию у цехов: деревья, остановочные комплексы. В автотранспортных подразделениях созданы бригады для санитарной обработки автобусов, с помощью нового оборудования они обрабатывают поручни, двери и сиденья. Всего на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приобретено 100 ранцевых распылителей.

«В здравпунктах, административно-бытовых корпусах, столовых и помещениях для сменно-встречных собраний начали также устанавливать бактерицидные рециркуляторы. Лампы обеззараживают воздух ультрафиолетовым излучением, они безопасны и могут работать в присутствии человека. На уральских предприятиях ЕВРАЗа планируют установить 800 таких бактерицидных рециркуляторов воздуха», — добавили в пресс-службе предприятия.

На приобретение ранцевых распылителей и бактерицидных рециркуляторов компания направила около 10 млн рублей.

На уральских предприятиях ЕВРАЗа продолжаются и другие мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. На проходных замеряется температура пирометрами, в столовых перешли на одноразовую посуду, в местах общего пользования установлены ёмкости с дезинфекторами. Часть сотрудников продолжает работать в дистанционном режиме, запрещены зарубежные командировки, ограничен въезд на предприятие иностранных специалистов. Создан колл-центр для сбора информации о состоянии здоровья сотрудников, их планах на проведение отпуска.