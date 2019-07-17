Металлурги Нижнего Тагила получили государственные награды

Три сотрудника ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды. Торжественную церемонию награждения провёл полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов, сообщили в пресс-службе компании.

Указом президента России Владимира Путина за вклад в развитие металлургической промышленности России Орденом Почёта награждён управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

Алексей Кушнарёв — заслуженный металлург Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии им. Черепановых, почётный гражданин Нижнего Тагила, доктор технических наук, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения. Он более 10 лет возглавляет Нижнетагильский металлургический комбинат, и под его руководством на комбинате был полностью обновлён конвертерный цех, построена новая доменная печь, введены в работу новые мощности в прокатном переделе.

Также медали Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получили руководитель проекта строительства новой доменной печи № 7 Павел Колпаков и начальник доменного цеха Константин Миронов.

Доменная печь № 7 была построена на ЕВРАЗ НТМК в рекордные сроки и запущена в работу в 2018 году. При строительстве домны были реализованы новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу. Сейчас на предприятии ведётся техническое перевооружение доменной печи № 6.