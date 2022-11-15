Металлурги из Нижнего Тагила и Новокузнецка завоевали 20 медалей на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Специалисты ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк) завоевали 20 медалей на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». В числе наград — две золотые медали, которые с соревнований привезли команды ЕВРАЗ ЗСМК, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа. У объединённой команды компании также 11 серебряных медалей в категориях «Инженерное проектирование», «Сварочные технологии», «Аддитивное производство», «Обработка листового металла», «Охрана труда», «Промышленная автоматика» и 7 бронзовых в компетенциях «Мехатроника», «Охрана труда», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль», «Лабораторный химический анализ», «Аддитивное производство» и «Электромонтаж».

«Приятно, что команда ЕВРАЗа завоевала много призовых мест в разных номинациях. Но нам важнее, чтобы ребята, кроме получения медалей, расширяли свой кругозор, видели перспективы развития, осваивали новые технологии, современное оборудование, могли применить на предприятии новые навыки и умения. Это та энергия, которая двигает компанию вперёд», — отметила вице-президент по персоналу Елена Самсонова.

Чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходил с 7 по 11 ноября в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В нём приняли участие специалисты отечественных и зарубежных предприятий. ЕВРАЗ представляли 52 участника и 40 экспертов. Команда состязалась в 15 компетенциях.

Соревнования состоялись благодаря инициативе Агентства развития навыков и профессий при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив, холдингов и корпораций.