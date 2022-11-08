Специалисты ЕВРАЗ НТМК поборются за медали Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Специалисты ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила участвуют в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек», который проходит с 7 по 11 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, сотрудники уральских и сибирских предприятий компании выступают на чемпионате в девятый раз, сейчас в команде 52 участника и 40 экспертов.

В соревновании принимают участие специалисты крупнейших предприятий, его проводит Агентство развития навыков и профессий при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив, холдингов и корпораций.

В этот раз участники поборются за медали в 15 компетенциях: «Промышленная робототехника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD», «Неразрушающий контроль», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Аддитивное производство», «Мехатроника», «Охрана труда», «Инженерное проектирование», «Охрана окружающей среды», «Обработка листового металла». Также работники компании впервые примут участие в борьбе за кубок по рационализации и производительности. Команды выступят в компетенциях «Теория решения изобретательских задач ТРИЗ» и «Инженерное мышление. Каракури». В этом году впервые в чемпионате участвуют сотрудники ЕВРАЗ Качканарского ГОКа — они будут соревноваться в компетенциях «Электромонтаж» и «Лабораторный химический анализ».

Свой высокий уровень участники «Хайтека» от ЕВРАЗа предварительно показали на корпоративных чемпионатах профессионального мастерства, которые проходили в Новокузнецке и Нижнем Тагиле, и заняли там призовые места.

По инициативе ЕВРАЗа в рамках чемпионата пройдёт панельная дискуссия по теме «Эффективные проекты работы со школьниками», в которой выступят более 10 промышленных компаний России. Откроет дискуссию вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

«Такие конкурсы, как “Хайтэк”, — это ценная возможность для наших специалистов продемонстрировать свои знания и умения на практике, сравнить свой уровень владения профессией с другими участниками чемпионата, узнать лучшие практики. Панельная дискуссия позволит представителям промышленных предприятий поделиться своим опытом работы, которую они ведут со школьниками. Как и большинство производственных компаний, ЕВРАЗ уделяет особое внимание профориентационной работе в школах. Нам важно заинтересовать школьников работой производственных предприятий, рассказать и показать, какие сложные проекты решают в ЕВРАЗе, и, главное, обеспечить плавный переход от того, чему ребята могут научиться в школе и вузе, к воплощению этих проектов на реальном производстве. Наша миссия в этом процессе — показать перспективы и создать необходимую инфраструктуру. Для этого мы помогаем оснащать профильные учебные заведения среднего и высшего профессионального образования необходимым лабораторным оборудованием, совместно с учебными заведениями дополняем программы предметами по выбору. Один из примеров — в Нижнем Тагиле при поддержке компании уже второй год работает IT-академия», — отмечает Елена Самсонова.

Стенд ЕВРАЗа на чемпионате создан не только для деловых встреч и интервью. Там можно будет подробнее познакомиться с работой компании, узнать возможности для трудоустройства и карьерного роста.