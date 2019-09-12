Место Вадима Раудштейна во главе думской комиссии по самоуправлению займёт представитель УВЗ

Новым председателем комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике в Нижнетагильской гордуме станет GR-директор «Уралвагонзавода» Андрей Палатов. Его кандидатуру сегодня, 12 сентября, представил на комиссии депутатам её бывший руководитель адвокат Вадим Раудштейн. Сам он, напомним, лишился возможности занимать данный пост после того, как в конце августа был избран спикером НТГД. Андрей Палатов ранее исполнял обязанности зама председателя комиссии по самоуправлению.

Окончательно Палатов возглавит комиссию по самоуправлению после рассмотрения данного вопроса на ближайшем заседании НТГД. Альтернативные кандидатуры пока не представлены.

Напомним, 30 августа Алексей Пырин досрочно покинул пост председателя Нижнетагильской думы, где трудился последние два года. Тагильчанин согласился возглавить управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа. Об истинных причинах своего ухода с поста спикера, трудностях переезда и имидже нового председателя думы Вадима Раудштейна Алексей Пырин рассказал сразу после сложения полномочий в интервью АН «Между строк».