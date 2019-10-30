Место Шипулина в общественной палате занял главврач клинического госпиталя для ветеранов войн

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о направлении на место Антона Шипулина в региональной общественной палате главного врача областного клинического госпиталя для ветеранов войн Олега Забродина.

Напомним, место в общественной палате освободилось после того, как экс-биатлонист Антон Шипулин перешёл на работу депутатом Госдумы.

По данным Znak.com, Олег Забродин родился в 1962 году в Качканаре, окончил Свердловский медицинский институт. Карьеру начал в должности врача-психиатра в Артёмовской центральной районной больнице, продолжил в Екатеринбургской городской психиатрической больнице № 12. С 2007 года Забродин работает главврачом Свердловской психиатрической больницы № 3. Он также является председателем наблюдательного совета наркологического реабилитационного центра «Урал без наркотиков». В январе 2019 года он возглавил госпиталь ветеранов войн.