Антон Шипулин выиграл довыборы в Госдуму по Серовскому округу

Бывший биатлонист Антон Шипулин по итогам обработки 99,77% голосов побеждает на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, пишет E1.ru. За спортсмена проголосовали почти 46 тысяч уральцев.

По данным Центризбиркома, Шипулин набрал 41,57% голосов избирателей. Ближайший из соперников — Алексей Коровкин из «Справедливой России» — набрал 24,03% голосов, а занявший третье место Габбас Даутов из КПРФ — 13,81% голосов избирателей.

Напомним, что накануне выборов у Антона Шипулина нашли незадекларированные 13 миллионов рублей. Экс-биатлонист рисковал вылететь из предвыборной гонки, но областной суд отказался снимать Шипулина с выборов.