Месть или конкуренция? В Нижнем Тагиле девушка подожгла шиномонтажку (ВИДЕО)

Утром 7 июня неустановленная девушка совершила поджог автосервиса на Балакинской, 43в. Момент попал на камеру наблюдения шиномонтажки. Как видно на записи, женщина в куртке с капюшоном подходит к воротам и что-то поджигает, после чего уходит в неизвестном направлении.

Как пояснил АН «Между строк» владелец автосервиса Станислав, огонь закоротил электрический кабель, проходящий рядом с воротами, и проплавил пластиковую водопроводную трубу. Стекающая вода потушила огонь, поэтому обошлось без вызова пожарных. Ущерб бизнесу предприниматель оценил примерно в 15 тысяч рублей.

«Сейчас буду вызывать пожарных дознавателей и потом уже обращаться в полицию. Кто эта девушка, мне неизвестно, и её мотивы мне непонятны», — рассказал Станислав АН «Между строк».

Если вы узнали девушку на видео, позвоните по телефону 8-950-204-20-81.

UPD: позже в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что в связи с происшествием пострадавшей стороной подано заявление в ОП № 19. По данному факту проводится проверка.