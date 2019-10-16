Мэру Новочеркасска грозит тюрьма за получение взятки 2,6 млн рублей

Следственный комитет России задержал мэра Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки в размере 2,6 млн рублей. Как сообщил СКР, его сообщницу уже отправили в колонию.

По версии следствия, Зюзин, будучи в 2017 году мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, которая занимала должность заместителя главы той же администрации, получил от директора коммерческой организации взятку номиналом более 2,6 млн рублей.

Порошина была осуждена за это преступление в прошлом году по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Её приговорили к 8 годам лишения свободы. Поводом к задержанию Игоря Зюзина стали данные ею показания. Ему грозит та же статья, что и сообщнице. В ближайшее время ему изберут меру наказания и предъявят обвинение.