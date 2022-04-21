Мэром Верхней Салды избран Игорь Сальников

21 апреля на заседании гордумы состоялись выборы нового главы Вехнесалдинского городского округа. По итогам голосования ближайшие 5 лет возглавлять муниципалитет будет 44-летний Игорь Сальников, который ранее временно исполнял обязанности главы Верхней Салды, сообщает пресс-служба администрации города.

За кандидатуру Сальникова проголосовали 16 из 19 присутствующих на заседании депутатов. В то же время, как пишет URA.RU, новоизбранному мэру не удалось победить с первого раза. Первое голосование прошло накануне, 20 апреля, тогда Сальников набрал 12 голосов, что было недостаточно для необходимого минимума (14).

Игорь Сальников родился в Перми, окончил Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознамённое училище, Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности «Экономический, бухгалтерский учёт, анализ, аудит», Московский современный гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция». До назначения в Верхней Салде Сальников работал заместителем главы Ижевска по ЖКХ и строительству.