Мэрия согласовала митинг против мусорной реформы в центре Нижнего Тагила 23 марта

Администрация Нижнего Тагила согласовала коммунистам проведение митинга 23 марта в 13:00 в Комсомольском сквере у памятника Н. Н. Демидову. Организаторы заявляют темой мероприятия «Несогласие жителей города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа с завышенными тарифами на ТКО, а также против социально-экономической политики властей». По словам активистов местного отделения КПРФ, они ожидают, что на митинг придут 2000 человек. В уведомлении указано, что на мероприятие приглашены представители других политических партий и общественных организаций.

«Мы продолжим собирать подписи за снижение "мусорных" тарифов на митинге. На данный момент собрано уже 9000 подписей. По закону нам нужно собрать не менее 17 500 подписей, то есть 5% от населения города — от 350 000 человек. Но мы не сомневаемся, что соберём намного больше, ставим себе задачу — 60 000 подписей», — рассказал журналисту «МС» активист КПРФ Виктор Хомутинников.

Организаторы пригласили на митинг полпреда президента Николая Цуканова, губернатора Евгения Куйвашева, мэра Владислава Пинаева, министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, депутатов от Нижнего Тагила в Госдуме, Заксобрании и представителей городской думы.