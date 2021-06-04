Мэрия Североуральска выплатит 25 тысяч рублей покусанному собаками подростку

Администрацию Североуральска обязали компенсировать ущерб морального вреда на сумму в 25 тысяч рублей 15-летнему подростку, покусанному стаей бездомных собак, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл днём 26 января 2020 года, когда подросток шёл к репетитору: во дворе на него напала стая бродячих собак и покусала его, в итоге юноша получил рану левого бедра и сильно испугался.

После ЧП прокуратура начала проверку и обнаружила, что мэрия Североуральского городского округа не заключала контракт на отлов бездомных животных, из-за чего на улицах города появились стаи. После того как прокуратура внесла представление на устранение нарушений, администрация Североуральска заключила контракт на отлов с подрядчиком.