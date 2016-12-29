Мэрия Нижнего Тагила защитила в «Сколково» план развития города до 2035 года

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вместе с заместителем по финансово-экономической политике Евгенией Черемных прошли обучение в московской школе управления «Сколково» и защитили проект развития Нижнего Тагила на периоды до 2030-2035 годов. Это стало обязательным условием, которое поставил вице-премьер Игорь Шувалов перед моногородами, рассчитывающими получить финансовую поддержку от федерального и регионального правительств.

«Защита стратегии развития Нижнего Тагила прошла успешно, она была одной из лучших. Что это даёт? Конечно, это не значит, что всё будет подано на блюдечке с голубой каёмочкой, кто-то нам притащит миллиард или больше. Но это даёт возможность быть поддержанным на федеральном уровне и не только. Здесь и регион должен будет участвовать. Поддержат в первую очередь малый и средний бизнес, его развитие, потому что стоит задача увеличения доли малого и среднего бизнеса во внутреннем городском продукте, чтобы он соответствовал ВВП всей страны. Необходимо создать фактически новую индустрию, новые отрасли в городе, чтобы к 2030 году удвоить ВВП Нижнего Тагила, более чем в 2 раза увеличить среднюю заработную плату», – рассказал Сергей Носов.

Прежде всего, мэрия намерена поддерживать малый и средний бизнес, нацеленный на производство высокотехнологичной продукции, а не перепродажу товаров. По словам Носова, на такие идеи предприниматели смогут получать кредиты лишь под 5%. Повальный снос нестационарных торговых объектов в Нижнем Тагиле при этом продолжится.

«Торговля нужна не с точки зрения создания рабочих мест. И без неё в следующем году планируется создать тысячи рабочих мест, безработицы у нас в городе нет. Через торговлю же и мест много не создашь, и самое главное, не создашь тот продукт, который нужен экономике страны и самим гражданам. У нас сегодня достаточно мест, где можно приобрести всё необходимое. А вот торговля, в том числе неучтённым алкоголем, без выполнения правил торговли, без кассовых аппаратов, ведёт к трагедиям в каждой семье. Обратите свои взоры на Иркутск. Я об этом говорил и, к сожалению, оказался прав в том, что нужно наводить на улицах города порядок. Но не тогда, когда уже более 70 человек померло, а заранее. Вы видели в федеральных СМИ, сейчас все аварийно кинулись сносить киоски – поздно пить “Боржоми”. Культура и качество торговли – принципиальные вещи в вопросах спиртного. Поэтому у нас в планах в том числе возрождение производства качественных напитков на нашем предприятии», – заявил мэр.

Среди приоритетных направлений развития также создание медицинского кластера на базе госпиталя восстановительных технологий Владислава Тетюхина, развитие агро-логистического комплекса, инжиниринга и туризма.

Агентство новостей «Между строк»