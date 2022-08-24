Мэрия Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей школьнику, которого бездомная собака укусила за лицо

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд взыскал с администрации города 40 тысяч рублей в пользу пострадавшего от укуса бездомной собаки школьника. Напомним, 2 марта 2022 года около 08:00 на улице Тельмана 9-летний ребёнок встретил по пути в школу одноклассницу. Девочка увидела собаку и решила её погладить, в этот момент животное начало проявлять агрессию. Мальчик защитил подругу собой, в ответ на это дикая собака повалила ребёнка и укусила несколько раз за лицо и правую руку.

Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Свердловской области, в суд было направлено исковое заявление о взыскании с мэрии компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора. Судебный акт не вступил в законную силу.