Мэрия Нижнего Тагила заплатит 1,5 млн рублей родителям утонувшего в бассейне УВЗ семилетнего мальчика

Администрация Нижнего Тагила в лице муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Спутник» выплатит родителям утонувшего в бассейне УВЗ семилетнего ребёнка 1,5 млн рублей. Об этом сегодня на думской комиссии по молодёжной политике, физкультуре, спорту и туризму сообщила начальник профильного управления Ирина Еремеева. Деньги будут выделены после утверждения в конце июня гордумой корректировки бюджета города на 2019 год, которую сейчас рассматривают народные избранники.

Отметим, что иск рассматривался в гражданском порядке сначала в Дзержинском райсуде Нижнего Тагила, а после в Свердловском областном суде. Родители мальчика изначально просили в качестве компенсации 5 млн рублей, но Дзержинский райсуд утвердил сумму в 1 млн. Позже облсуд увеличил её до 1,5 рублей.

Напомним, трагедия произошла 2 октября 2017 года во дворце водного спорта «Уралвагонзавода». Тренер Андрей Бондарев проводил занятия для воспитанников секции плавания во Дворце водного спорта НПК «Уралвагонзавод». В какой-то момент один из воспитанников погрузился на дно бассейна и, пробыв там продолжительное время, скончался от попадания воды в дыхательные пути. В конце августа 2018 года суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью в области водных видов спорта в течение полутора лет. Это решение также было оспорено в областном суде, но оставлено без изменений. При этом родители детей, занимающихся в секции плавания во Дворце водного спорта, собирали подписи в поддержку тренера.