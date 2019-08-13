Мэрия Нижнего Тагила выставила на аукцион внедорожник за 60 тысяч рублей

Администрация Нижнего Тагила продаёт китайский полноприводный внедорожник ZX Landmark за 60 тысяч рублей. Соответствующее постановление появилось сегодня, 13 августа, на официальном сайте мэрии. Уточняется, что автомобиль 2007 года выпуска. Продать транспортное средство планируется с помощью аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества. Заявленный шаг аукциона составляет 3 тысячи рублей, а размер задатка для участия в торгах — 12 тысяч рублей.

Отметим, что на рынке аналогичные автомобили продаются по цене от 230 тысяч рублей.

Также на аукцион выставлена «Волга» ГАЗ-3110 2000 года выпуска. Её стоимость специалисты мэрии оценили в 22 тысячи рублей.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» уточнили, что оба автомобиля «не на ходу» и требуют значительных вложений.

Напомним, весной 2019 года мэрия приобрела пять новых Hyundai Solaris за 4,28 млн рублей.