Мэрия Нижнего Тагила выкупила детский сад обанкротившегося НТКРЗ

Детсад № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» на улице Энтузиастов, 76б перешёл в собственность муниципалитета. Администрация города выкупила проблемное дошкольное учреждение у обанкротившегося котельно-радиаторного завода, который выставил его на торги в начале лета.

Глава города Владислав Пинаев вынес вопрос покупки учреждения, в котором занимается более ста детей, на рассмотрение Нижнетагильской городской думы. Депутаты единогласно одобрили предложение мэра.

«В городе взят курс на выполнение майского указа президента РФ, в частности обеспечение всех дошкольников местами в детских садах, поэтому мы не могли потерять действующее образовательное учреждение», — приводит пресс-служба слова Владислава Пинаева.

Муниципалитет приобрёл социальный объект за 8,2 млн рублей. Эти средства будут возмещены муниципалитету из областной казны.

По словам первого вице-мэра Вячеслава Горячкина, после объявления результатов торгов в течение пяти дней муниципалитет заключит с собственником договор на покупку ДОУ. Детский сад № 171 входит в объединение дошкольных образовательных учреждений «Детство» и будет продолжать работать, как раньше. В мэрии отмечают, что, если бы у садика сменился собственник, не заинтересованный в его работе, учреждение могло сохранить свой статус только на пять лет.

Напомним, бывшего директора НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» в октябре 2017 года признали виновным в сокрытии 38 млн рублей налогов. В июне 2018 года НТКРЗ был признан банкротом, на предприятии ввели конкурсное производство. К этому моменту долги по зарплате насчитывали 25 млн рублей. В октябре того же года производство на заводе было прекращено, помещения переданы в аренду другой организации, в которую перешли работать большинство бывших работников НТКРЗ.