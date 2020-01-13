Мэрия Нижнего Тагила внесла в новый список под снос 24 городских киоска и павильона

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала новый «чёрный список» киосков, павильонов и других нестационарных торговых объектов в городе. В ближайшее время они должны быть снесены как самострой. Перечень можно посмотреть на официальном сайте Тагила. В списке 24 постройки, которые находятся в Ленинском, Тагилстроевском и Дзержинском районах города. Причины отказа мэрии во включении киосков и павильонов в схему размещения нестационарных торговых объектов самые разные. Например, наличие инженерных сетей под постройками, определение конкретного земельного участка под парк или ограничение видимости для автолюбителей.

Сейчас в Тагиле осуществляют деятельность около 600 киосков, павильонов, навесов и автоматов с водой. В «белом списке» лишь около 500 из них. Сегодня в схему размещения нестационарных объектов включили ещё 9 построек.

42 бесплатных торговых места выделено в городе для реализации сельскохозяйственной продукции местными садоводами.

Летом в тагильской администрации утвердили новые требования к внешнему виду для нестационарных объектов. Также была выбрана новая методика определения размера оплаты за установку нестационарных торговых объектов. После этого прогнозируемые на 2020 год суммы, которые местным предпринимателям приходится платить за размещение павильонов, увеличились более чем в 5 раз. И реформа завершилась скандалом.

Борьба со стихийными рынками и незаконными киосками началась в Нижнем Тагиле с 2014 года. Тогда Владислав Пинаев, ещё будучи первым замглавы города, отметил, что «малый бизнес не способен вкладывать деньги в красивые объекты», поэтому если облик города не изменить принудительно, то он «так и останется в 90-х». В статусе врио градоначальника и уже непосредственно мэра Пинаев не раз напоминал на аппаратных совещаниях подчинённым о необходимости сноса нестационарных торговых объектов.