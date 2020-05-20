Мэрия Нижнего Тагила утвердила новый перечень мер поддержки для пострадавшего из-за коронавируса бизнеса

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил новый план мер поддержки для некоммерческих организаций и предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции. Постановление о внесении изменений в предыдущий документ было опубликовано сегодня, 20 мая, на официальном сайте города.

Согласно ему, юрлицам и ИП, арендующим муниципальные земельные участки и имущество, предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по договорам, которые были заключены до 18 марта этого года. Отсрочка даётся наиболее пострадавшему бизнесу. Она распространяется на период с 18 марта до 30 июня и предоставляется при условии, что задолженность подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года. Отсрочка платежей за период с 1 июля до 1 октября даётся в соответствии с федеральным законодательством.

Другие компании и НКО могут получить отсрочку платежей за аренду земельных участков и муниципального имущества за период с 18 марта по 30 июня на срок, предложенный ими самими. Но деньги они должны будут вернуть не позднее 31 декабря 2021 года. Также бизнес и НКО могут попросить отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Изменился список видов деятельности, которые считаются наиболее пострадавшими из-за распространения COVID-19. В первую очередь поддержка будет оказываться тем предпринимателям, которые занимаются развитием следующих направлений: авиа- и автоперевозки, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование, проведение конференций и выставок, бытовые услуги (химчистки, парикмахерские, салоны красоты), торговая недвижимость, а также здравоохранение и розничная торговля непродовольственными товарами. Кинотеатры из перечня исключили.

Напомним, до конца 2020 года в Нижнем Тагиле вводится мораторий на проверки субъектов среднего и малого бизнеса за исключением тех случаев, когда имеются риски для жизни и здоровья жителей города.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».