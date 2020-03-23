Мэрия Нижнего Тагила сменила подрядчика реконструкции школы №85

Мэрия Нижнего Тагила разорвала контракт с фирмой «Шамрок» из Екатеринбурга, которая стала победителем электронных торгов на право проведения реконструкции школы № 85 по проспекту Мира. Как пишет ИА «Все новости», теперь капремонтом здания займётся ЗАО «Стройкомплекс».

Как рассказал на заседании профильной думской комиссии вице-мэр по соцполитике Валерий Суров, причиной расторжения договора с ООО «Шамрок» стали обнаруженные во время проверки фиктивные документы, предоставленные подрядчиком для конкурса. При этом во время торгов фирма снизила первоначальную стоимость работ почти на 4 млн рублей, до 195 млн рублей.

В итоге Служба заказчика городского хозяйства 23 марта заключила контракт со вторым участником торгов — тагильской компанией ЗАО «Стройкомплекс». Стоимость работ увеличилась до 196 млн рублей. Ремонтные работы в школе должны начаться с момента заключения договора.

Согласно документации, подрядчику предстоит привести в нормативное состояние кровлю, подвал и внутренние помещения школы, а также обновить фасад здания. Сюда же входит устройство наружных инженерных сетей (электроосвещение, теплоснабжение). Кроме того, возле учреждения необходимо обустроить спортивную площадку и благоустроить территорию. Все работы должны быть завершены до конца января 2021 года. Гарантийный срок составит 5 лет.