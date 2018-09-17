Мэрия Нижнего Тагила решила не переносить начало отопительного сезона 

Администрация Нижнего Тагила решила не вносить изменения в постановление о начале отопительного сезона в городе в этом году. Работа по заполнению систем теплоснабжения начнётся уже сегодня, 17 сентября. В первую очередь тепло будет подано в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, затем — в жилые дома. Решение было принято на оперативном совещании, которое градоначальник провёл вместе со своими заместителями сегодня в 8:30. Об этом АН «Между строк» сообщила пресс-секретарь мэрии Галина Кобяк.
Ранее врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании сообщил, что мэрия планирует перенести начало отопительного сезона «на неделю или две», так как в городе установились благоприятные погодные условия. После этого в социальных сетях, а также в комментариях на сайтах СМИ были опубликованы десятки негативных откликов тагильчан.
«В квартирах холодрыга! А с грядущим похолоданием станет ещё хуже! Кому там жарко в администрации??? Скорее всего, ЖКХ не готово к отопительному сезону, но признаться в этом стыдно, вот и выдумывают причины несуществующие!» — пишет Ольга Уткина.
«Низкий поклон нашим управляшкам. Заболела спустя 5 дней нахождения в отпуске, осложнение на уши, в итоге гнойный отит внутреннего уха. Сразу обоих. Простыла дома, сидя в холоднющей квартире. Не слышу ща ни хрена. В лифте теплее, чем в жилом помещении. Ополоумели совсем. Сейчас как лечиться, если сказано врачом избегать переохлаждения? Ярким светом мне светит инвалидность, чувствую... Да уж», — возмущается в группе «ТТ» во «ВКонтакте» Лариса Ельнякова (орфография сохранена).