Мэрия Нижнего Тагила решила не переносить начало отопительного сезона 

Администрация Нижнего Тагила решила не вносить изменения в постановление о начале отопительного сезона в городе в этом году. Работа по заполнению систем теплоснабжения начнётся уже сегодня, 17 сентября. В первую очередь тепло будет подано в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, затем — в жилые дома. Решение было принято на оперативном совещании, которое градоначальник провёл вместе со своими заместителями сегодня в 8:30. Об этом АН «Между строк» сообщила пресс-секретарь мэрии Галина Кобяк.

Ранее врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании сообщил, что мэрия планирует перенести начало отопительного сезона «на неделю или две», так как в городе установились благоприятные погодные условия. После этого в социальных сетях, а также в комментариях на сайтах СМИ были опубликованы десятки негативных откликов тагильчан.