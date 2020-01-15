Мэрия Нижнего Тагила разрешила провести общегородское собрание с участием 500 человек по проблемам реализации мусорной реформы

Тагильская администрация согласовала проведение второго общегородского собрания, посвящённого проблемам реализации мусорной реформы. Об этом АН «Между строк» рассказал лидер местных коммунистов Михаил Бояркин.

Экологическое мероприятие общественное движение «Тагил за перемены» и КПРФ проведут 24 января с 18:00 до 19:30 в актовом зале администрации Ленинского района (ул. Горошникова, 56). Предполагается, что собрание посетят около 500 человек. При этом на первое такое мероприятие, посвящённое реабилитации Черноисточинского пруда, несмотря на широкое анонсирование мероприятия в СМИ и соцсетях, пришли всего около 120 человек.

В этот раз организаторы попросили мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева ходатайствовать о привлечении к обсуждению представителей компании «Рифей» (регоператора по обращению с ТКО в Северной зоне), «Облкоммунэнерго», РЭК Свердловской области, Роспотребнадзора, а также местной гордумы. В ходе мероприятия планируется поднять такие темы, как результаты исследования проведённых замеров ТКО в 2016–2017 годах, формирование тарифа, законность строительства мусоросортировочного комплекса вблизи Кушвинского тракта и организация пилотного проекта раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.

Напомним, на следующей неделе в Нижнем Тагиле проведут сразу две протестные акции. 25 января с 12:00 до 14:00 в Комсомольском сквере пройдёт митинг, посвящённый проблемам в сфере ЖКХ, а также реализации мусорной реформы и экологическому состоянию Черноисточинского пруда.