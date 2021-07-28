Мэрия Нижнего Тагила, ранее отменившая конкурс дворов, анонсировала соревнование среди садоводов

Мэрия Нижнего Тагила сегодня анонсировала старт ежегодного смотра-конкурса на лучшее садоводческое товарищество и лучший садовый участок. При этом в конце июня администрация отменила другой популярный городской конкурс — на лучший двор, дом и подъезд. Причиной отмены стала сложная эпидобстановка по коронавирусу.

«В этом году, возможно, в связи с пандемией на конкурс заявилось меньше участников, чем обычно. В номинации “Лучший садовый участок” на победу претендуют 18 конкурсантов, а в номинации “Лучшее садоводческое товарищество” — всего три», — делится начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Марина Карелина.

Выбирая лучший садовый участок, комиссия оценит рациональное использование территории, эстетическое оформление, разнообразие овощных и плодово-ягодных культур, а также соблюдение на участках правил пожарной безопасности и строительных норм. Садоводческим товариществам жюри выставит баллы за благоустройство территории, организацию сбора ТКО и пожарной безопасности, участие в общественной жизни города по развитию садоводческого движения.

Итоги конкурса подведут в сентябре. Победителей и участников ждут подарки, отмечают в мэрии.