Из-за пандемии мэрия Нижнего Тагила снова отменила конкурс на лучший двор, дом и подъезд

В 2021 году не состоится конкурс на лучший дом, двор и подъезд Нижнего Тагила. Решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

В 2020 году мэрия также отменила конкурс из-за пандемии. Последний раз он проводился в 2019 году. ТСЖ, управляющие компании и жители домов украшали дворы, проводили субботники, устанавливали клумбы и лавочки, обновляли детские площадки.

Согласно правилам конкурса, победители получают денежную премию и дипломы, а на домах размещаются специальные таблички.