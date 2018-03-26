Мэрия Нижнего Тагила продаст прачечную в центре города за 5,39 миллиона рублей

Мэрия Нижнего Тагила продаст здание прачечной площадью почти 400 кв. метров обществу с ограниченной ответственностью «Тагилхимчистка», которое арендовало его более пяти лет. Таким образом «Тагилхимчистка» реализует преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. Одноэтажное здание на Красноармейской, 60 будет приватизировано за 5,39 миллиона рублей. Оплату планируется произвести в рассрочку, её срок не может превышать семи лет.

В постановлении администрации отмечается, что «Тагилхимчистка» обязана будет сохранить использование помещений по назначению (прачечная) в течение пяти лет. Кроме того, необходимо сохранить объект гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к применению как станцию специальной обработки одежды.