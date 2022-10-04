Мэрия Нижнего Тагила продала за 7 миллионов рублей здание бывшего детского сада на ВМЗ

Администрация Нижнего Тагила продала на торгах заброшенный детский сад на ВМЗ и землю под ним за 7,1 млн рублей. Аварийный актив у мэрии города выкупил местный предприниматель Эдуард Окишев, сообщает ИА «Все новости».

Через открытый аукцион было реализовано двухэтажное здание на Выйской, 35 площадью 2,9 тысячи кв. м, кирпичный сарай (58 кв. м) и участок (7,7 тысячи кв. м). До 1997 года на территории располагался детский сад. Потом помещения передали под миграционный отдел и полицейский участок. В 2015 году здание полностью опустело.

Строение стало пристанищем для бездомных и подростков, которые неоднократно разжигали там костры. В 2021 году областные власти передали здание городу, а в начале 2022 года оно было включено в план приватизации.

За семь лет бесхозное здание сильно пострадало: были разбиты стёкла, срезаны батареи и все коммуникации. Новый собственник получил актив в аварийном состоянии и сейчас намерен провести ревизию коммуникаций.

«У здания крайне печальное состояние. Коммуникаций там нет, всё вырезали. О дальнейшей судьбе строения пока не готов сказать, нужно сначала сделать обследование здания: выяснить состояние фундамента, перекрытий, конструкций и всего остального. Ясность по эксплуатации появится не ранее 2023 года, поскольку экспертиза занимает большое время. Вполне возможно, что его вообще придётся сносить», — сказал ИА «Все новости» Эдуард Окишев.

Отметим, в 2015 году бизнесмен за 18,5 млн рублей выкупил у муниципалитета другое здание — бывшее первое женское училище на Тагильской, 1. Он решил реконструировать памятник архитектуры и открыть там частную школу. Спустя несколько лет были завершены фасадные работы, установлены оконные блоки. Однако после этого областное управление по охране объектов культурного наследия наложило запрет на дальнейший ремонт до момента полного согласования проектной документации. По словам предпринимателя, возможно, здание на Выйской, 35 будет задействовано для открытия частной школы, так как оно соответствует критериям норм для детских учреждений: этажность, удалённость от проезжей части.

Напомним, первые торги по продаже аварийного здания на Вые проходили летом 2022 года. Тогда после переоценки состояния здания управление муниципального имущества снизило стоимость лота с 7 млн 524 тысяч до 7 млн 117 тысяч рублей.