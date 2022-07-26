Администрация Нижнего Тагила не смогла продать аварийное здание детского сада на Вые

Администрация Нижнего Тагила не смогла найти покупателя на бывшее здание детского сада на улице Выйской, 35. На торги с начальной ценой 7,5 млн рублей никто не заявился, поэтому они были признаны несостоявшимися, сообщает V-Tagile.ru.

Двухэтажное здание детского сада, построенное в 1979 году, находится в аварийном состоянии, вся инженерная инфраструктура отсутствует. Вместе с главным зданием продаётся земельный участок площадью 7,7 тысячи м² и расположенный на территории сарай. Объекты были переданы на баланс мэрии из собственности Свердловской области в октябре 2021 года. Два здания муниципалитет оценил в 4,7 млн рублей, а земельный участок — в 2,7 млн рублей.

В разное время здесь располагались детский сад, отделение полиции и миграционная служба, однако с 2015 года здание забросили и его облюбовали местные бомжи. В помещениях выбиты окна, нет батарей.