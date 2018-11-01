Мэрия Нижнего Тагила повторно объявила конкурс на лучший скульптурный знак на Южном подъезде к городу

Управление культуры горадминистрации повторно объявило конкурс на эскизную модель скульптурного знака, который планируется установить на Свердловском шоссе за посёлком Старатель (на Южном подъезде к Нижнему Тагилу). В этом году мэрия уже проводила конкурс, однако так и не смогла определить победителя. На суд чиновников и искусствоведов было представлено более шести эскизов — красное сердце из металлического рельса, черепановский паровоз на высокой стеле, круг с названием города, гербом и башней на Лисьей горе, символизирующая индустриальный Тагил стела (с доменными трубами и заводскими огнями) и другие. Однако рабочая группа не утвердила ни один вариант, так как все они не соответствуют заявленной мэрией концепции. Конкурс объявили несостоявшимся.

«Результаты предыдущего конкурса обнуляются. Все эскизы, присланные в ходе предыдущего конкурса, в новом рассматриваться не будут. Авторы, принявшие участие в предыдущем конкурсе, имеют право заявиться вновь с новыми эскизами», — говорится в положении конкурса, опубликованном на официальном сайте города.

В положении отмечается, что дизайнерская конструкция должна обозначать Южный подъезд к городу-труженику со стороны федеральной трассы. Высота композиции варьируется от четырёх до шести метров, она может находиться на пьедестале, вращающейся подставке или обычном уличном покрытии. Для усиления исторической значимости Нижнего Тагила авторы могут использовать в эскизе скульптурного знака девиз Демидовых «Делами, не словами», изображение Ордена трудового красного знамени, которым город наградили в 1971 году, и другие символы (домны, чугуновозы, шестерни, рельсы). Желательно предусмотреть декоративную неоновую подсветку.

В конкурсе могут принять участие студенты художественно-проектных специальностей, дизайнерские бюро, проектные институты, архитекторы, художники. Заявки принимаются до 15 декабря 2018 года. Победителя планируют объявить перед Новым годом. Автор лучшего эскиза получит премию в размере 30 тысяч рублей.