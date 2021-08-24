Мэрия Нижнего Тагила потратит почти 3 млн рублей на развоз волонтёров Всероссийской переписи населения

Администрация Нижнего Тагила разместила на портале госзакупок тендер на «оказание транспортных услуг по перевозке переписного персонала и переписной документации при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года». Как указано в технической документации, срок оказываемой услуги составит 7383 часа (с 15 октября по 14 ноября 2021 года), ежедневно без перерывов и выходных. Подрядчик должен будет обеспечить развоз переписчиков по территории Нижнего Тагила и ещё 21 населённым пунктам, входящим в муниципальное образование. Начальная стоимость контракта составила почти 2,77 млн рублей. Заявки принимаются до 3 сентября.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября, а на труднодоступных территориях продлится до 20 декабря. Предварительные итоги подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.