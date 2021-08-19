Росстат озвучил сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября, а на труднодоступных территориях продлится до 20 декабря, сообщает Росстат.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 августа подписал постановление «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608», которым устанавливаются новые сроки проведения мероприятия. Перепись населения на отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.

Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин поручил перенести сроки проведения переписи населения на октябрь. Перенести перепись населения на октябрь изначально предложил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак — он указал, что прежние сроки переписи совпадали по времени с выборами в Госдуму, назначенными на сентябрь. По мнению Турчака, это может создать излишнее волнение у граждан.

Ранее, в марте, «Известия» сообщали, что на проведение Всероссийской переписи населения Федеральной службе государственной статистики из резервного фонда правительства будет выделено 6,9 млрд рублей. Размер вознаграждения переписчика министерство предлагает установить в сумме 25 тысяч рублей.