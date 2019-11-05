Мэрия Нижнего Тагила потратит на обустройство контейнерных площадок у детских садов и школ в городе более 3 млн рублей

Тагильская администрации готова заплатить за строительство 49 площадок на два, три и шесть контейнеров возле городских школ и детских садов 3,16 млн рублей. Конкурс на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок. Компанию-подрядчика, которая займётся обустройством контейнерных площадок, планируется определить в середине ноября.

Согласно конкурсной документации, победитель торгов должен будет сделать основание и асфальтобетонное покрытие, смонтировать ограждения и изготовить калитки. Он также обязан заключить договор на поставку и обслуживание контейнеров для бытового и строительного мусора. Все работы необходимо выполнить до 2020 года. Гарантия составит пять лет.

Новые контейнерные площадки появятся у 22 тагильских детских садов и 26 школ, а также возле библиотеки в Дзержинском районе.