Мэрия Нижнего Тагила потратит на капремонт школы № 72 почти 80 млн рублей

Тагильская администрация намерена потратить на капитальный ремонт школы № 72 на Гвардейской, 12 почти 80 млн рублей. Уже объявлен конкурс на определение подрядчика для проведения работ, муниципальный контракт планируется заключить к концу февраля. 24,4 млн рублей заплатят подрядчику в 2019 году, оставшиеся средства – в 2022 году, когда будет сделан капремонт, говорится в постановлении администрации города. Школу № 72 хотят закрыть уже в марте, 200 учащихся и педагогов временно примет недавно реконструированная школа № 56, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Учреждению уже более 70 лет, но в нём ни разу не проводился капремонт, при этом кровля и коммуникации здания серьёзно изношены. Экспертиза кабинетов и здания, которая была проведена ещё в 2015 году, показала, что пребывание в некоторых помещениях опасно. Подрядчик не только капитально отремонтирует школу, но и благоустроит территорию возле неё – установит ограждения, организует спортивные площадки