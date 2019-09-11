Мэрия Нижнего Тагила потратит на капремонт крыши школы № 87 на Вагонке 18,5 млн рублей

На капитальный ремонт кровли школы № 87 (ул. Окунева, 45) в Нижнем Тагиле потратят 18,5 млн рублей. Работами займётся ООО СТК «Успех» из Челябинска. Они должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Соответствующая информация опубликована в конкурсной документации на сайте госзакупок. На капремонт школы № 41, которая находится также на Вагонке (ул. Калинина, 2а), напомним, потратят 12,46 млн рублей. Её учащиеся на время работ будут переведены в школу № 38. Также сегодня приводится в порядок детский сад-школа № 105.

За 2 млн рублей в ближайшее время будет сделано ограждение у школы № 44 на Пархоменко, 13. Ещё почти 2 млн рублей потратят на благоустройство территории у образовательного учреждения № 56 на Гвардейской, 20. В конкурсной документации отмечается, что там высадят 5 берёз, 7 рябин, 4 яблони, 107 кустов дерена красного и 29 кустов сирени. 14 растущих деревьев кронируют.

Ранее администрация Нижнего Тагила сообщала, что намерена ежегодно приводить в порядок по три общеобразовательные школы. С 16 сентября начнут работать согласительные комиссии по формированию проекта бюджета Свердловской области на 2020 год. В ходе них тагильские власти будут просить у области дополнительные средства на капремонты и замену пожарной сигнализации в образовательных учреждениях, где срок её эксплуатации уже истёк, а также на обустройство пешеходных переходов у школ и обновление светофоров.