Мэрия Нижнего Тагила потратит на благоустройство двух дворовых территорий более 68 млн рублей

Тагильская мэрия ищет компанию-подрядчика для благоустройства двух дворов за 68,6 млн рублей. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. В порядок хотят привести придомовую территорию на улице Дружинина, 39 и Зари, 99.

На благоустройство двора на улице Дружинина потратят 46,5 млн рублей, на улице Зари — 22,1 млн рублей. На ГГМ разместят несколько площадок: спортивную, баскетбольную, детскую игровую и для семейного отдыха, поставят уличные фонари. На Вагонке территорию поделят на детскую игровую и спортивную зону. Установят комплекс из турников, тренажёры, качалку-балансир и домик-беседку.

В обоих дворах установят новые урны, скамейки, диваны с навесом, качели с каруселями и песочницы, выделят место для парковки и сделают озеленение территории. Победитель торгов должен будет приступить к работам по благоустройству в середине апреля, а закончить до 30 сентября 2023 года.

Напомним, 5 июля 2022 года общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2024 годы» определила три территории на благоустройство (Зари, 99, Дружинина, 39 и двор на Выйской — дома № 54, 56, 58).